Dois filmes que tratam sobre crimes estreiam na cidade

Um pacote de alto risco invade os cinemas, diante das ameaças representadas nas tramas de uma dupla de atrações que expõem altos perigos. Numa vertente de sucesso, a animação My hero academia — Agora é a sua vez (de Tensai Okamura) mostra o vigor do cinema oriental. Junto com uma linhagem denominada Gollini, o recém-chegado Dark Might cria um cenário de destruição, ao lado de Anna, jovem de origem misteriosa.

Por fim, outro exemplar de ação e risco é Força bruta — Sem saída, um dos maiores êxitos de bilheteria, no país de produção, a Coreia do Sul. Criado por Lee-Sang-yong, o filme desenvolve mais uma nova formação para esquadrão de polícia. Um vilão japonês, nesta história de traços cômicos, vai tirar o sossego do investigador Ma Seok-do (Don Lee), depois que um assassinato encobre a realidade de uma complexa rede de tráfico, movida especialmente pelo comércio de uma devastadora droga sintética.