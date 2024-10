CNU: prazo para envio de títulos é prorrogado para esta sexta (11/10)

RP Raphaela Peixoto

O prazo para envio dos documentos da prova de títulos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) foi prorrogado, como anunciou nesta quinta-feira (10/10). Agora, candidatos de todos os blocos, classificados em cargos que possuem essa etapa, podem encaminhar a documentação até às 23h59 desta sexta-feira (11/10). A retificação foi publicada no Diário Oficial da União.

Antes, apenas os participantes do bloco 4 poderiam enviar os títulos até esta sexta. Eles ganharam mais tempo porque as notas foram divulgadas na noite desta terça-feira (8/10) — oito horas após a liberação de notas do restante dos blocos — em razão da suspensão da liminar da Justiça do DF.

Os títulos devem ser enviados por meio da área do candidato no site do certame. Os editais do CPNU orienta que a documentação deve ser encaminhada via upload da imagem do documento original ou da cópia autenticada em cartório, frente e verso. Serão aceitos os seguintes formatos: PDF, JPEG e JPG. O tamanho máximo aceito é de 2MB.

A prova de títulos tem apenas caráter classificatório. Dessa forma, a posição do candidato pode ser alterada conforme a nota obtida nesta fase. Aqueles que não enviarem a documentação receberá nota zero. Porém a falta de títulos não resultará na desclassificação do candidato, que conservará a pontuação das fases anteriores do processo seletivo.

Quais os próximos passos?

Aqueles que estão concorrendo às vagas reservadas para cotas raciais e para pessoas com deficiência começarão a ser convocados para os procedimentos de verificação a partir de 17 de outubro. Nesse dia também será divulgado o resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva.

Os resultados iniciais das etapas comprobatórias sairão no dia 13 de novembro e, até o dia 14, os participantes ainda terão a oportunidade de apresentar possíveis pedidos de recurso.

A publicação dos resultados finais do certame está prevista para 21 de novembro. A classificação dos candidatos levará em conta as notas mais altas dentro do quantitativo de vagas disponíveis, além da preferência entre as carreiras e especialidades indicada pelo candidato no ato da inscrição.

