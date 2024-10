Daisy Jones & The Six In Concert traz música da ficção para a realidade

Daisy Jones & The Six In Concert se apresenta no Toinha amanhã - (crédito: Divulgação/Toinha Brasil Show)

Os fãs do grupo fictício Daisy Jones & The Six têm motivos de sobra para comemorar neste fim de semana. Liderado por Nathalia Zukkas e Ivan Busic, a experiência Daisy Jones & The Six In Concert desembarca em Brasília neste sábado (19/10), para apresentação única no Toinha Brasil Show. É a oportunidade do público brasiliense de ouvir ao vivo as músicas que fazem parte da trilha sonora da série, baseada no universo literário criado por Taylor Jenkins Reid, e outros sucessos dos anos 1970.

"O show segue a ordem cronológica da história contada no livro, com as músicas da série. Os fãs poderão prestigiar ao vivo os sucessos dos The Dunne Brothers e a emblemática Tour Aurora. E, mesmo para quem não conhece o livro ou a série, a imersão traz uma viagem de volta para o final dos anos 1970, permitindo que todos se conectem. É um show para a família toda", garante Nathalia.

Autodeclarada fã de Fleetwood Mac, a autora Taylor Jenkins se inspirou na banda de rock para a criação de Daisy Jones & The Six. "É claro que aproveitamos para inserir alguns clássicos deles na setlist", adianta a vocalista. O livro da escritora gira em torno do grupo fictício, assim como a série original do Amazon Prime.

"É realmente incrível poder dar vida a essa banda fictícia tão emblemática", declara Nathalia. "Muitos fãs que participaram da imersão descrevem que os nossos shows parecem os do livro, e isso faz com que eles se sintam parte desse universo", finaliza a cantora.