Família de Liam Payne se pronuncia após morte do ex-One Direction

Não se sabe por qual motivo ele teria continuado na capital argentina, nem quem estava com ele no momento do acidente.

Henry afirmou, durante participação no podcast The Internet is Dead, exibido dois dias antes da morte do cantor, “previa sua morte prematura”. Ele sempre brincava com a morte, afirmando: ‘Bem, eu vou morrer, não estou bem'”, relatou a modelo.

O relacionamento dois dois era bastante conturbado, conforme diversos relatos de Maya. Em um vídeo publicado no TikTok dias antes da morte do cantor, Maya o acusou de perseguição, a qual afirma ter iniciado desde o término do relacionamento.

O cantor nasceu na Inglaterra, em 29 de agosto de 1993. Ele ganhou fama internacional após participar do programa The X Factor e ter sido escolhido para a boyband One Direction, com a qual lançou cinco ábuns. O single de estreia, What Makes You Beautiful, vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo.

O One Direction tornou-se um dos grupos mais populares do planeta na década passada, reunindo fãs em todo o planeta. Em 2014, a boyband se apresentou no Brasil, com dois shows no estádio do Morumbi, em São Paulo, e um no Parque dos Atletas, no Rio de Janeiro. Cerca de 150 mil pessoas estiveram nos concertos.

Após o grupo entrar em hiatos, em 2016, o cantor iniciou uma carreira solo. Em 2017, Liam lançou o primeiro single solo, Strip That Down — que conta com mais de 1 bilhão de execuções no Spotify. No ano seguinte, saiu o primeiro EP solo, chamado First Time.

Em 2019, foi lançado LP1, o primeiro álbum solo do cantor, que alcançou 17º lugar nas paradas do Reino Unido.