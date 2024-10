Tributo as Bee Gees embala a noite desta sexta no Ulysses Guimarães

A noite desta sexta-feira (18/10) terá tributo aos Bee Gees no Ulysses Guimarães. Os embalos serão protagonizados pela banda homônima Bee Gees Alive, conjunto considerado pela crítica especializada como melhores intérpretes dos irmãos Gibb. Além de parecer fisicamente com os integrantes originais (Barry, Robin e Maurice), quando sobe ao palco o trio cover mostra competência técnica com ritmo e agudos certeiros.

O show construído em cima de sucessos do Bee Gees promete trazer faixas que até quem não conhece a banda pode curtir, além de uma produção visual que será transmitida simultaneamente ao espetáculo. O objetivo é fazer uma apresentação que leve o ouvinte ao universo desta banda, que venceu 10 Grammys e foi eternizada no hall da fama do rock and roll. "Não queríamos trazer aquelas músicas que só fãs conhecem, queríamos as canções que fizeram uma marca na história mundial da música. O show é envolto por imagens dos irmãos, de pessoas que viveram com eles, de filmes que fizeram parte da trilha sonora. Vamos puxar a memória afetiva das pessoas", conta Júnior Santanna, integrante da Bee Gees Alive.

O álbum Spirits having flown, subsequente aos Embalos de sábado à noite atravessou a adolescência de Júnior e o estimulou a cantar. A vontade de montar um grupo em tributo aos irmãos ingleses surgiu de lá, do gosto de Júnior por baladas românticas: "Sempre gostei da música pop, da música romântica e o que me atraiu foi ter condições de cantar elas. As pessoas precisam ter afinidade com o que cantam, principalmente os covers. Temos que transmitir algo nosso com músicas de outras pessoas."

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco