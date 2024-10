TV argentina divulga última imagem de Liam Payne antes de morrer

A América TV revelou a "última imagem" de Liam Payne antes de sua trágica queda em Buenos Aires, na quarta-feira (16). O registro mostra o cantor britânico de regata branca, destacando suas tatuagens, enquanto se dirige ao elevador do hotel CasaSur. Esse momento ocorreu pouco antes do acidente fatal.

Infelizmente, Liam não sobreviveu à queda do terceiro andar do hotel, onde sofreu politraumatismos e hemorragias internas e externas. O impacto da queda foi tão severo que o cantor morreu no instante do acidente, segundo informações do jornal argentino Clarín, que teve acesso ao relatório da autópsia.

A autópsia preliminar, realizada logo após o ocorrido, revelou as gravíssimas lesões que causaram a morte do artista. No entanto, os resultados toxicológicos ainda não foram divulgados, deixando um mistério no ar sobre o estado de Payne antes da fatalidade.

O gerente do hotel havia relatado que Liam poderia estar sob o efeito de substâncias, incluindo álcool e drogas. Entretanto, as investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes que cercam esse trágico evento, incluindo as circunstâncias que levaram à queda.

Investigação em Andamento

As autoridades ainda buscam entender o que realmente aconteceu antes da queda. A polícia indicou que Payne "pulou da sacada de seu quarto", mas não forneceu mais informações sobre a conclusão. A investigação está focada em reunir evidências para esclarecer esse triste desfecho.

Enquanto isso, os fãs e familiares de Liam aguardam ansiosamente os resultados finais das investigações. A morte do cantor deixou um vazio imenso na indústria musical, e tributos estão sendo prestados em sua memória nas redes sociais.