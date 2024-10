Gabz vive romance com jovem galã nos bastidores de ‘Mania de Você’

Na novela "Mania de Você", Gabz vive um triângulo amoroso com Rudá, interpretado por Nicolas Prattes, e Mavi, de Chay Suede. No entanto, fora das câmeras, a atriz tem um romance com Jaffar Bambirra, que interpreta Iberê. O casal se destaca nas redes sociais.

O relacionamento entre Gabz e Jaffar já é amplamente conhecido pela equipe da novela. A atriz não hesita em expressar seu carinho, deixando comentários cheios de amor e emojis nas publicações do galã. Recentemente, eles foram vistos juntos no festival Vozes, no Rio de Janeiro.

Em uma entrevista ao EXTRA, Gabz revelou ter se descoberto bissexual há cinco anos. Ela destacou a importância de falar sobre sua orientação sexual e como recebeu apoio de familiares e amigos. "Minha família lida de forma muito tranquila, e isso é o que importa", afirmou.

Gabz considera essencial mostrar a diversidade da bissexualidade na sociedade. Com sua postura aberta, ela se torna uma voz importante para aqueles que também enfrentam questões de aceitação. A artista acredita que a visibilidade contribui para a desmistificação desse assunto.

