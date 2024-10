Folia fora de época invade a AABB com os cariocas do Monobloco

Bloco Eduardo e Mônica irá se apresentar no Baile do Monobloco - (crédito: Instagram/ Reprodução)

O fim do ano está chegando e talvez seja uma das últimas oportunidades de viver um carnaval fora de época em 2024. Neste sábado (19/10), Brasília será tomada pelo clima festivo e contagiante do carnaval carioca com o Baile Monobloco. A partir das 20h, o Salão Social da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) receberá uma programação diversa que contempla axé, samba, rock e funk em ritmo carnavalesco.

Dando início à noite, o DJ Jonnes Veloso vai aquecer o público com os sets ecléticos e versáteis, muito conhecidos em clubes renomados da cidade. Às 20h30, o típico bloco brasiliense Eduardo e Mônica, agitará a noite com rock nacional em clima de folia. "Para nós, é sempre uma honra participar de eventos de alto nível e que prezam pela qualidade. Estar ao lado de expoentes do carnaval é fantástico", afirma Rony Meolly, vocalista do bloco.

Às 22h, a cidade será invadida por uma mistura de samba e funk, em um som tipicamente carioca, com a apresentação do Monobloco, um dos principais grupos do carnaval de rua do Rio de Janeiro. "Brasília é um dos lugares onde o Monobloco é recebido com muito carinho, a galera dança muito e curte o som do bloco há anos. É uma cidade que a gente frequenta com muito prazer e com uma alegria enorme de tocar para o público brasiliense", conta Celso Alvim, integrante do Monobloco.

Para ele, o festival representa o movimento atual dos carnavais de rua, um encontro diverso da música brasileira. "Eu acho que o line up do evento representa essa diversidade musical na qual se transformou o carnaval de rua pelo Brasil afora. Esse foi o movimento que o Monobloco foi um dos protagonistas aqui no Rio de Janeiro, mas depois, essas ideias se espalharam pelo Brasil inteiro", ressalta.

Finalizando a noite de música, diversão, dança e folia, Tuca Fernandes sobe ao palco às 00h30 para garantir uma dose de axé no carnaval fora de época. Diretamente da Bahia, a apresentação do cantor vai encerrar o festival com muita energia em um show único para quem gosta de curtir o clima carnavalesco dançando em diferentes ritmos.

"Essa junção vai ser especial! Eu sou fã do rock, minha carreira começou no rock. Acho que o Baile do Monobloco vai ser uma mistura de ritmos para deixar o público envolvido", destaca. Ele conta que Brasília foi um dos lugares que mais tocou no início da carreira, e se tornou muito especial. "A gente estava começando e tocar em Brasília sempre foi incrível. Fiz shows maravilhosos. Brasília é um lugar pelo qual eu tenho um carinho muito grande."

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco.