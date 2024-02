Monobloco desembarca no DF para animar a festa de carnaval

A contagem regressiva para a festa mais esperada do ano acabou, afinal, é carnaval. A cada ano, o quadradinho tem se superado no que diz respeito à celebração dessa data e, para 2024, não seria diferente. Para a ocasião, o tradicional grupo carioca Monobloco aterrisa na cidade para desfilar os sucessos na folia candanga. A banda Clima de montanha fará a abertura do baile carnavalesco. Os músicos serão responsáveis por agitar os foliões na AABB, domingo (11/2), às 15h.

Fundado nos anos 2000, o projeto do Monobloco começou no formato de uma oficina musical com o objetivo de ensinar a batucada. Ao fim do primeiro ano de criação, o grupo realizou um desfile no Rio de Janeiro e se consolidou como um bloco carnavalesco. A marca registrada do Monobloco é o uso de instrumentos musicais de escola de samba para tocar diversos ritmos além do samba, como marchinha, coco, funk, xote e ciranda.

Ao Divirta-se Mais, CA Ferrari, um dos fundadores do grupo, conta como é a preparação para essa época de festividades tão intensas. "Começamos praticamente logo após o fim do carnaval anterior. As oficinas começam em maio que, para nós, é a data marco do início do próximo. Para as pessoas, o carnaval está começando mas, para nós, está acabando. As atividades do carnaval cresceram bastante, por isso, quando passa o ano novo, já está todo mundo com o espírito carnavalesco debaixo do braço", diz.

CA Ferrari acredita que o carnaval é uma festividade essencial para todas as pessoas. "Acho que se o mundo tivesse carnaval em todos os lugares, teria muito menos guerra, menos confusão, menos conflito, porque as pessoas conseguem se desarmar, digamos assim, e conviver com os diferentes, de uma forma harmoniosa. É uma tradição muito antiga. Então, acho muito saudável você ter esses quatro dias de pausa na vida e na mente para poder recarregar as baterias", observa.

O músico está muito feliz de retornar a Brasília e explica a temática do bloco este ano. "O tema do carnaval deste ano do Monobloco é Toca esse Tambor, que é uma referência a tudo que a gente faz da vida. O tambor é comunicação, é festa e está constantemente presente na nossa vida. A vida não é nada sem música. Então, vamos reunir as pessoas em volta daquela essência carnavalesca e comemorar, fazer uma grande festa para que as pessoas possam recarregar as baterias para a caminhada que vem logo depois. Estamos muito contentes, vai ser uma festa linda, mais uma vez!", enfatiza CA Ferrari.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco