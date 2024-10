Fernanda Montenegro celebra 95 anos nesta quarta-feira (16/10)

A atriz Fernanda Montenegro completa nesta quarta-feira (16/10) 95 anos. Com mais de sete décadas de carreira, a carioca é a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação no filme Central do Brasil. Apesar de não ter ganho o prêmio, recebeu o Urso de Prata no Festival de Berlim pelo mesmo papel.

Vencedora do Emmy Internacional por Doce de mãe, Montenegro começou no meio dramático aos 15 anos como locutora e radioatriz na Rádio MEC, onde conheceu seu marido, Fernando Torres, com quem viria a ter dois filhos: Fernanda Torres e Cláudio Torres. Estreou no teatro em 1950, com a peça Alegres canções nas montanhas. No mesmo ano, foi a primeira atriz contratada pela TV Tupi, o que a fez crescer rapidamente sob os holofotes.

Apesar de ter assinado um contrato com a Globo em 1965, foi apenas em 1981 que atuou em sua primeira novela da emissora, Baila comigo. Outros destaques que recebeu na TV são pelas produções As filhas da mãe, Belíssima, Passione e Babilônia. Já no cinema, é reconhecida principalmente pelos longas Eles não usam black tie, O que é isso, companheiro ? e O auto da compadecida.

Atualmente, conta no currículo com pelo menos 65 espetáculos, 18 filmes, 14 novelas e dezenas de prêmios na categoria Melhor Atriz. Desde 2022, é imortal na Academia Brasileira de Letras (ABL), onde ocupa a cadeira 17. O último trabalho de Montenegro foi uma participação no longa Ainda estou aqui, que estreia em novembro nos cinemas.