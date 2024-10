Day Limns e Carnavalzim da Elizoca agitam a Infinu neste fim de semana

Neste final de semana, a Infinu Comunidade Criativa recebe shows marcados pela diversidade musical. Para começar, a artista Day Limns apresenta a sua turnê do álbum Vênusnetuno, com muito rock no sábado. Em seguida, o ritmo muda para o Carnavalzim da Elizoca, realizado pela cantora e produtora Eliza Borges, com o melhor do axé dos anos 1980 até os anos 2000.

Day Limns traz seu álbum mais recente, Vênusnetuno, e novidades para Brasília. Nesta quinta-feira (17/10), a cantora lançou o single Profeta, abertura para uma nova fase da carreira. A canção será apresentada ao vivo pela primeira vez na Infinu. "Essa turnê tem sido muito sobre a minha relação com os fãs. Irei apresentar Profeta pela primeira vez e quero que os fãs se sintam próximos de mim. Sempre me conecto muito com as pessoas e quando saio me sinto um pouco mais amada, com um gás para conquistar o mundo", destaca a artista.

A cantora esteve em Brasília pela primeira vez em 2022, e por ser de Goiânia, tem uma conexão mais próxima com a capital. "Brasília me conecta muito com as minhas raízes, minha mãe vai para esse show e vai levar uma uma galera da minha família. Me conecta muito com meu lugar de origem. Eu amo Brasília", declara.

Depois de Day, a mineira Eliza Borges realiza o seu carnaval fora de época. "O Carnavalzim da Elizoca surgiu há quatro anos, sempre no mês de outubro, porque acho um mês muito festivo, perto do Dia das Crianças. É um mês legal para trazer esse movimento carnavalesco para a capital. Como me descobri cantora cantando em um carnaval na Bahia, decidi criar esse projeto para celebrar esse momento", comenta Eliza.

Para o domingo, Siba Veloso estará em Brasília pelo projeto Rota Cerrado, circuito de música independente, apresentando o último disco, Coruja Muda, e revisitando antigas composições do grupo Siba e a Fuloresta.

Siba comenta que sua relação com Brasília é bem antiga, iniciada nos anos 1990, quando fazia parte da banda Mestre Ambrosio. O cantor sempre teve uma intimidade com a capital. Para o show, o público pode esperar uma apresentação inspirada na música de rua e na cultura popular. "Será música para o corpo, que parte da poesia, mas que pressupõe uma comunicação direta com o corpo, para dançar", ressalta Siba Veloso.