Trio francês de jazz faz show com Juçara Marçal nesta sexta (1/11)

Com uma mistura de um jazz cheio de improvisações, músicas em português e francês e um toque de ritmo brasileiro, o trio Rrêve Sélavy sobe ao palco do Lycée Français François Mitterrand nesta sexta-feira (1º/11) em companhia da brasileira Juçara Marçal e do violonista Kiko Dinucci. Ela canta em francês e em português, com toques de vocalização, e eles tocam clarineta (Christophe Rocher), bateria (NIcolas Pointard) e contrabaixo (Frédéric B. Briet) em um recital que nasceu de um encontro pré-pandemia, quando os músicos franceses decidiram que queriam a experiência de tocar e gravar com brasileiros e desembarcaram em São Paulo para sessões em estúdio com Juçara e outros instrumentistas. O resultado foi a criação da Orquestra Abajur, que viajou pela Europa com um repertório nascido do encontro.

Parte do projeto Abajur está no repertório de hoje, que reúne, essencialmente, música composta pelo trio e por Juçara. "Tocamos muito improviso e com muita liberdade. É uma verdadeira mistura, uma espécie de espelho. Um enriquece o outro", avisa o clarinetista Christophe Rocher, que também precisou reduzir algumas composições para quatro músicos, já que foram criadas originalmente para oito, a formação original da Orquestra Abajur.

O resultado é uma mistura de um jazz muito particular e com um toque que Rocher chama de intimista com influências da música mundial. O jazz europeu, ele explica, tem algumas diferenças em relação ao americano e uma delas é a maneira de abordar a música. "Somos muito influenciados por duas coisas: a música clássica e contemporânea europeia e a free music dos anos 1970 e 1980", explica o clarinetista. "Isso quer dizer que buscamos coisas muito pessoais, íntimas e originais. E nossa relação com o ritmo é muito diferente da brasileira", garante.

O trio Rrêve Sélavy faz parte de um projeto maior chamado Ensemble Nautilus, composto por oito músicos e inteiramente dedicado ao jazz com uma pegada europeia. O trio começou há quatro anos e é fruto da vontade dos músicos do Nautilis de trocar experiências com instrumentistas de outros países. Eles já passaram pelos Estados Unidos e, agora, é a vez do Brasil. "Eu trabalho com música brasileira há mais de 30 anos", avisa Rocher, que chegou a tocar boa parte da obra de Hermeto Paschoal com o Nautilis.

Serviço

Rrêve Sélavy em Brasília

Nautilis Brasil Tour 2024

Nesta sexta-feira (1º/11), às 19h, no Lycée Français François Mitterrand (St. de Mansões Dom Bosco - Lago Sul). Ingressos: R$ 25 e R$ 15,00 (criança)