Semana da Europa termina atividades com programação musical gratuita

O brasileiro Oswaldo Amorim tocará com os músicos europeus no concerto de jazz - (crédito: Divulgação/ Henrique Taira )

A 20ª edição da Semana da Europa será encerrada com uma programação gratuita que inclui concertos de jazz, ensaios abertos ao públicoe master classes com os músicos europeus. As atividades se iniciam nesta segunda-feira (20/5) e seguem até quarta-feira (22/5).

Nesta segunda-feira (20/5), ocorre o ensaio aberto na Escola de Música de Brasília (EMB), das 17h às 21h. Já nesta terça-feira (21/5), das 10h às 11h30, será a vez dos alunos do Ensino Médio participarem de ensaio aberto no SESC Taguatinga. O agendamento deve ser feito pela plataforma Conecta. Ainda no mesmo dia, das 17h30 às 19h30, haverá master classes individuais com os artistas estrangeiros convidados na EMB.

No último dia, será criada uma banda de jazz apenas para este projeto. Os integrantes são de diferentes nacionalidades: a austríaca Rudi Berger, no violino, o brasileiro Oswaldo Amorim, no contrabaixo, os eslovenos Lenart De Bock, no saxofone, e Gaj Bostic, na bateria, a espanhola Mayara Dourado, no canto, o francês Marco Poingt, no piano, e o português João Moreira, no trompete. A EUNIC Jazz Express se apresentará no Teatro Levino de Alcântara da Escola de Música, na quarta (22/5), das 19h30 às 21h.