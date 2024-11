Ritmos cubanos tomam conta do Clube do Choro nesta sexta (8/11)

O Clube do Choro recebe uma programação dupla de música neste fim de semana. Nesta sexta (8/11), a banda Sabor de Cuba sobe ao palco para um show repleto de influências latinas. No sábado, Flávio Delli apresenta o espetáculo de lançamento do álbum O amor é um pequeno intervalo entre duas saudades, um repertório de canções de sentimentos da música popular brasileira.

Félix Valoy é natural de Havana, capital de Cuba, e fundou o grupo Sabor de Cuba ao perceber a falta de músicas latinas em Brasília. Percussionista e cantor de ritmos tradicionais do país, Félix descreve a música cubana como uma fusão de influências culturais: "A diversidade cultural da ilha reflete a ascendência africana, espanhola e indígena." A banda surgiu após a união de músicos cubanos e brasileiros que gostaram da proposta de Félix.

Intitulado de Son Cubano, o ritmo regional começou a existir no século 18, quando ocorreu a conversão na vertente musical mais popular do país. O cantor comenta sobre a recepção do público de Brasília com a cultura cubana: "Somos muito aceitos nesta bela cidade que abriu porta para nós. O público participa e se emociona com os shows."

Ao integrar os ritmos caribenhos com ritmos brasileiros, o grupo é desafiado a contemplar a enorme pluralidade musical que existe no Brasil - MPB, samba, forró e choro, por exemplo. Os temas das composições de Félix refletem a realidade brasiliense: "Quando cheguei a capital, fiquei encantado com a diversidade cultural. Inspirado, escrevi os versos: 'quando eu cheguei em Brasília, meu corpo se estremeceu, mirava como a gente desfrutava do forró, é a cidade do futuro e que tem seu sabor'"

*Estagiários sob supervisão de Severino Francisco