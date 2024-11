Rock americano do Revisiting Creedence agita o Centro de Convenções

A dupla mantém o legado do grupo de 1967 mas com uma pitada de originalidade - (crédito: Reprodução)

Domingo (17/11) será uma noite marcante para os amantes de rock. Os músicos Dan McGuinness e Kurt Griffey, integrantes da primeira formação da banda Creedence Clearwater, apresentam-se no Centro de Convenções Ulysses. Após a passagem por Brasília, os artistas seguem para mais shows em Curitiba, Campinas, Bauru e Uberlândia.

Em 2021, o conjunto foi reorganizado e deu origem à dupla Revisiting Creedence, formada por Dan e Kurt. No show na capital federal, como forma de manter vivo o legado do conjunto original, os músicos vão tocar hits clássicos como Susie Q, Green river, Down on the corner e Bad moon rising. Dan afirma que o rock é inspirador para ele: "É algo que nunca pensei que fosse possível para mim. Parecia um estilo de vida de fantasia. Adoro tocar rock, ouvi-lo e vivê-lo".

"Tocar com os membros originais do CCR, Stu Cook e Doug 'Cosmo' Clifford, nos ensinou a abordagem 'menos é mais'. Eles aperfeiçoaram essa simplicidade, e tentamos nos manter alinhados com isso", explica Kurt, ao falar sobre continuar o trabalho musical da banda californiana. Apesar de manter a essência das canções, a dupla adiciona um pouco do seu próprio estilo. Com a poderosa voz de Dan, que sai de tons ásperos para suaves em segundos, e a guitarra de Kurt, que já tocou com Eagles e Foreigner, a experiência promete ser memorável para a plateia.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira