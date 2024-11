Clube do Choro a banda Rock Beats com show em homenagem aos Beatles

Clube do Choro de Brasília apresenta Rock Beats - (crédito: Divulgação/Clube do Choro)

A banda Rock Beats, realizará nesta sexta-feira (15/11), um show de rock especial em homenagem aos Beatles, tocando os maiores sucessos do grupo inglês, a partir das 20h30 no palco do Clube do Choro. No sábado (16/11), a banda fará um show autoral com suas canções, também no Clube do Choro, no mesmo horário. Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

A Rock Beats contabiliza 18 anos de carreira e ganhou maior visibilidade em 2020, época em que os artistas realizavam lives, garantindo a diversão das pessoas que estavam vivenciando a quarentena, devido à pandemia de covid-19. Foi daí que surgiu o show beatlemaníaco, em 2021, quando a banda começou a tocar sucessos dos Beatles. A vocalista Daniela Firme adianta que o Especial Beatles vai rodar o país. O repertório das apresentações será recheado de hits da banda britânica, além de músicas autorais da Rock Beats.

Daniela conta o desafio de harmonizar as canções da banda com os clássicos dos Beatles: "Encaixar as músicas autorais no show é sempre um desafio, porque a gente está concorrendo com grandes clássicos que estão tocando há 50, 60 anos. Mas o pessoal também gosta de conhecer música nova e eu acho que o pop rock, em geral, precisa de renovação, as pessoas percebem isso", ressalta Daniela, ao Correio.

Em sua trajetória, a Rock Beats dividiu o palco com artistas como Pitty, Lulu Santos, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, entre outros e, neste fim de semana, promete agitar os corações dos brasilienses roqueiros. Vale lembrar que em 6 de dezembro a Rock Beats lançará o single Dinamite, em todas as plataformas digitais.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira