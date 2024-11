Manowar desembarca em Brasília para show nesta sexta (22/11)

A banda de heavy metal americana Manowar desembarca, nesta sexta-feira (22/11), na cidade para um show animado no Galpão 17. Conhecido pelo estilo épico e letras focadas em temas de batalhas, mitologia e fantasia, o grupo se destaca no estilo true metal, opositor de influências comerciais. Em performances intensas dedicadas aos fãs, os integrantes da banda se denominam como reis do metal.

Manowar deriva do termo em inglês arcaico man of war (homem de guerra, em tradução livre), um tipo de navio de guerra utilizado entre os séculos 16 e 19. O baixista Joey DeMaio comenta que tocar no Brasil é como entrar em uma tempestade de pura força e energia indomada. "Nossos fãs brasileiros não apenas ouvem mental, eles vivem, respiram e fazem parte dele. A plateia é uma unidade de almas em chamas, a devoção alimenta nosso espírito e retribuímos com tudo que temos", ressalta.

Ao se comprometer com os fãs fiéis, DeMaio argumenta que a banda não se apresenta pela metade — eles estão totalmente entregues. As chamas do metal das composições do grupo são hinos de batalha para o baixista, que busca unir os guerreiros independentemente da nacionalidade, raça ou crença. DeMaio destaca que, desde o começo da carreira, a missão de manter o metal vivo se fortaleceu ao longo do tempo. "Somos guerreiros em uma missão, e levaremos o true metal adiante enquanto vivermos", garante.

O baixista antecipa que o show em Brasília contempla uma setlist de puro fogo, incluindo músicas raramente tocadas no Brasil. "Este show será repleto de poder, glória e o espírito inabalável do metal", diz. DeMaio comemora a valorização do metal como uma força poderosa e convida todos os brasilienses a curtir o espírito inabalável do rock.





*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira