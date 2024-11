Péricles apresenta novo programa que exalta a cultura negra no canal Bis

Apresentado pelo cantor e compositor Péricles, o programa Voz da Consciência estreou na segunda-feira (18/11) no canal Bis. O primeiro episódio teve como convidada a cantora Preta Gil. A Voz da Consciência foi criado para celebrar e valorizar a cultura negra no país. O segundo episódio será transmitido nesta sexta-feira (22/11), às 21h, e terá como convidado o grupo Fundo de Quintal.

O cantor Péricles realizará uma série de entrevistas ao longo do programa com diversas figuras renomadas como Dudu Nobre, Teresa Cristina, Jorge Aragão, entre outros. Idealizado por Péricles, Voz da Consciência tem como intuito falar sobre o valor do negro na construção da cultura brasileira. O programa é gravado no Rio de Janeiro e o tema principal é o samba.

Além de promover bate-papo com as principais personalidades negras da música, o programa também terá apresentações musicais e depoimentos de personagens importantes do samba carioca. Confira abaixo a programação completa dos artistas convidados e as datas de exibição.





Programação

Fundo de Quintal no dia 22/11

Jorge Aragão no dia 25/11

Dudu Nobre no dia 29/11

Teresa Cristina no dia 2/12

Pretinho da Serrinha no dia 6/12

Leandro Sapucahy no dia 9/12

Chico Brown no dia 13/12