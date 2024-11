Funk e eletrônica tomam conta do Parque da Cidade com o Dreamland

O Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade será palco de grandes atrações neste fim de semana. Para a sexta (22/11), a primeira edição do Dreamland Festival recebe um dos cinco principais Djs nacionais, Illusionize, jovem de 22 anos que esteve no Lollapalooza, Rock in Rio e Tomorrowland. Dividindo a noite, os artistas Beltran, Marllon e Dj Glen também estarão na cidade para animar a sexta-feira (22/11).

Para o sábado (23/11), a festa Hostel fará uma edição especial, em parceria com o festival, a Hostel Music. Relembrando os velhos tempos, a festa anima o público brasiliense com uma noite de funk com MC Pedrinho, Zullu e Dj Guuga, grandes nomes nacionais do gênero. MC Pedrinho conta ao Correio que possui um carinho muito grande pela capital. "Quando minha música começou a estourar para o Brasil, a primeira cidade fora de São Paulo que fui me apresentar foi aí (em Brasília), então tem aquela emoção diferente e todas aquelas lembranças do início da minha carreira", destaca Pedrinho.

O Dj Marllon Araujo estará na capital nesta sexta-feira (22/11) para apresentar um set feito especialmente para o evento e o público pode esperar uma noite de muita música boa. "A cidade tem uma energia única, e o público da capital é muito receptivo e caloroso. Tenho amigos e parceiros em Brasília que acompanham minha trajetória, e tocar aqui é sempre uma experiência intensa e especial. O público daqui sabe apreciar boa música eletrônica e é aberto a novas sonoridades, o que me permite experimentar e levar sets diferentes", comenta.

Marllon acredita que o festival tem um papel fundamental para a valorização da música eletrônica. "É um festival que proporciona uma plataforma para artistas mostrarem seu trabalho e, ao mesmo tempo, oferece ao público uma experiência de imersão total nesse universo. A música eletrônica é sobre criar conexões e o Dreamland faz isso de maneira incrível", destaca. Para o DJ Glen, a vota dos festivais nacionais, depois das dificuldades causadas pela pandemia, é uma notícia reconfortante.

Assim como MC Pedrinho, a relação de Dj Glen com Brasília é de longa data, sendo a primeira cidade à qual foi a trabalho, por volta de 2011. O Dj tem diversas memórias na capital, como as noites de quinta no 5uinto e um esquenta com o Alok que ainda era um Dj local. "Quando penso em Brasília, lembro-me que foi a primeira vez que toquei no gramado de um estádio de futebol lotado, fazendo a abertura para o Martin Garrix", ressalta. A capital também foi palco do teste da sua música First time, que foi aprovada pelos brasilienses, e hoje conta com mais de 20 milhões de streams no Spotify.

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira

Serviço

Dreamland Festival

Sexta (22/11), a partir das 22h, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (SRPS). Ingressos a partir de R$ 90 (Frente palco unissex (Meia Solidária) taxa do Digital Ingressos. Evento para maiores de

18 anos.

Hostel Music

Sábado (23/11), a partir das 22h,no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade (SRPS). Ingressos a partir de

R$ 60 (Frente palco unissex (Meia) taxa do Digital Ingressos. Evento para maiores de

18 anos.