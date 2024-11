Embaixada da França recebe a 8ª edição do Festival Ópera na tela

Nesta quinta-feira (28/11), a 8ª edição do Festival Ópera na tela chega à sala Le Corbusier, na Embaixada da França. Além da capital, o evento também é sediado no Rio de Janeiro e em São Paulo. Com o objetivo de ampliar o alcance do público brasileiro para a arte da ópera, o evento conta com entrada gratuita.

O festival começa às 18h45, com o show de abertura da premiada soprano russa Kseniia Proshina, acompanhada pela pianista Galina Besner. O recital exclusivo de 40 minutos conta com obras francesas, brasileiras e russas. Após o espetáculo, o público acompanha a projeção da obra La Périchole, uma produção do Théâtre des Champs-Élysées.

Ainda, a programação do festival conta com 11 filmes, que devem ser distribuídos em cinemas de cidades diversas. Entre os longas, estão La Bohème e La Rondine, de Giacomo Puccini, MacBeth, de Giuseppe Verdi, Os pescadores de Pérolas, de Georges Bizet, e Dom Quixote, de Jules Massenet.





Serviço

8ª Festival Ópera na tela

Nesta quinta-feira (28/11), às 18h45, na Sala Le Corbusier (Embaixada da França, SES Qd 801). Entrada gratuita