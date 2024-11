Clube do Choro entra no ritmo quente do frevo com Augusto Silva

Augusto Silva & Frevo Novo chega no Clube do Choro hoje, a partir das 20h30 - (crédito: Guga Coelho )

O Clube do Choro recebe o calor do frevo contemporâneo nesta sexta-feira (29/11), a partir das 20h30, com a performance Simbiose. O show é uma realização do grupo Augusto Silva & Frevo Novo, idealizado pelo baterista Augusto Silva, ao lado de Liêve Ferreira, Waltinho d'Souza, Jonatas Gomes e Gilberto Bala. A apresentação é gratuita, mediante retirada de ingressos no site da Bilheteria Digital.

Augusto Silva & Frevo Novo surgiu em 2019, com a proposta de reconfigurar elementos de outros instrumentais populares, como jazz, ritmos nordestinos e ritmos africanos, e os mesclar ao frevo tradicional. "O objetivo da Augusto Silva & Frevo Novo é tocar frevo com os pés fincados nas nossas raízes, mas com os olhos, e principalmente os ouvidos, voltados para o mundo", conta o baterista ao Correio. Em maio de 2022, a banda lançou seu primeiro EP Quebra cabeça e marcou presença em festivais nacionais de grande porte.

Sobre o impacto do frevo na cultura brasileira, o idealizador comenta: "Enxergo [o impacto] com muito otimismo por ter a certeza que os músicos, maestros e arranjadores da minha terra se preocupam muito com a salvaguarda do frevo, com isso contribuição para a música Brasileira é inestimável".