Mesa farta nas festas? Veja as opções de encomenda de ceia nos restaurantes

As celebrações de Natal e Revéillon são, para muitos, os momentos mais esperados do ano. Estar com a família, trocar presentes e se sentar ao redor da mesa posta farta fazem parte das tradições que são repetidas anualmente. Há quem prefira se aventurar no fogão e replicar as receitas de família, mas o público que opta por praticidade e economia de tempo aumenta cada vez mais. Em Brasília, são inúmeros os restaurantes que oferecem opções de encomenda, com menus exclusivos que prometem sabor e fartura.

"O brasiliense procura estar despreocupado, ter confiança de que vai receber um produto de qualidade e vai ter uma boa entrega", apontou Eliane Cardoso, proprietária do Empório Boechat. "A entrega não é só o sabor, ela vai além de estar gostoso ou não o prato. É estar bonito e bem apresentável também", complementou.

Segundo ela, os queridinhos do público são os assados, como o leitão, o suíno e o cordeiro, ideais também para a ceia do dia seguinte, se necessário. "Se eles forem requentados no vapor, não ficam tão ressacados", sugeriu Eliane. Para você que pretende optar pelas encomendas, o Divirta-se Mais selecionou, nesta semana, menus de fim de ano para todos os gostos. Confira!

Ceia completa

O cardápio para as celebrações de Natal e Ano Novo do Parentela Casa de Pães é recheado de opções que vão desde entradas, como o tradicional salpicão de frango (R$ 80/kg), até os pratos principais — chester marinado com ervas e vinho branco (R$ 75/kg), acompanhado por farofa de castanhas, e bacalhau com natas (R$ 180/kg).

Os acompanhamentos do menu ficam por conta de pratos como arroz de bacalhau (R$ 124/kg), arroz à grega (R$ 55/kg), arroz com amêndoas e champanhe (R$ 72/kg), arroz branco (R$ 45/kg), farofa de bacon com alho-poró (R$ 70/kg) e farofa de castanhas (R$ 80/kg). As encomendas podem ser feitas até 19 de dezembro, com retirada no local.

Cestas natalina

A Benita Paninoteca, por sua vez, oferece ao público cestas típicas da época — a Noel (R$ 450), por exemplo, inclui panetones, chocotone, quiche, guirlanda de calabresa, árvore de chocolate, pães de mel, pasta de queijo, tomates confitados e biscoitos natalinos, ideal para presentear.

Os menus de fim de ano também contam com opções de ravioli de queijo brie com mel e amêndoas (R$ 280), e itens para personalizar a ceia, como terrine de queijo (R$ 28 — 250g), vidro de pesto (R$ 28 — 150g), rabanada (R$ 85/kg) e a guirlanda red velvet (R$ 160). As encomendas podem ser feitas até o dia 19, com opções de retirada e entrega.

Com tempero mineiro

Diretamente de Belo Horizonte para Brasília, a Bitaca da Norte é a representação da comida mineira na capital. O restaurante também não fica de fora quando o assunto é ceia de Natal, e montou um cardápio exclusivo para trazer ao Natal brasiliense o gostinho da comida de Minas Gerais. São duas as opções de ceia completa para encomenda, a de porqueta, que sai entre R$ 200 (para quatro pessoas) e R$ 450 (para 10), e a de pernil, no valor de R$ 650 para 20 pessoas. Ambas alternativas são acompanhadas por arroz de amêndoas tostadas e farofa de sálvia e cebolas caramelizadas e há possibilidade de adicionar cheesecake ou torta de chocolate para sobremesa por mais R$ 120. As encomendas podem ser feitas até dia 18, com, no mínimo, três dias de antecedência para entrega. O pagamento é feito 100% no ato do pedido, via pix, e a retirada pode ser feita diretamente no restaurante ou com entrega a combinar.

Opção vegana

Há 12 anos, o Vegan-se oferece uma opção de ceia de Natal vegana. Neste ano, o menu inclui aperitivos do tipo salgadinhos (R$ 100 — 100 unidades) e sanduíches de metro (R$ 79), peito de peru vegano assado (de R$ 180 a R$ 200), seitan recheado (R$ 169) e tender vegano (de R$ 54 a R$ 96) como pratos principais e farofa com nozes crocantes (R$ 57,40) e salpicão vegano (R$ 57,40) como acompanhamentos.

As sobremesas também fazem parte da ceia — torta alemã (R$ 180/kg) e mini churros (R$ 40,50 — 20 und). O restaurante vende a ceia pronta para consumo, encomendas são aceitas até dia 17, com retirada no dia 24, das 11h às 16h, mas também há opções da ceia congelada.



De criação própria

Por trás da criação dos animais até o prato que é apresentado para o cliente, o Empório Boechat, inaugurado há oito anos, tem opções de ceias de Natal e ano-novo. O menu de entradas inclui bolinho de bacalhau (R$ 99) e de pernil defumado (R$ 89), enquanto o de proteínas assadas conta com lombo suíno recheado (R$ 99/kg), leitão baby 6kg (R$ 480) e chester recheado com farofa (R$ 98/kg).

Também há opções de acompanhamentos, como arroz com passas e amêndoas (R$ 59 — 500g) e salpicão defumado (R$ 65 — 500g), e de sobremesas, com as rabanadas tradicional (R$ 89/kg) e de doce de leite (R$ 99/kg) e banoffe (R$ 69 — 500g).

Para o período natalino, as encomendas devem ser feitas até dia 21, e as de revéillon até 28 de dezembro. É cobrado 40% do valor total no momento do pedido, e a retirada deve ser feita no horário marcado, entre 10h e 17h nos dias 24 e 31, respectivamente.