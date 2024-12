The Skatalites traz o ska diretamente da Jamaica para o palco da Infinu

Considerada uma dos criadoras do estilo musical Ska, um ritmo jamaicano ligado ao jazz americano, e um dos influenciadores do rocksteady e do reggae, a banda The Skatalites desembarca na cidade. Nesta sexta-feira (13/12), o grupo jamaicano se apresenta no palco da Infinu Comunidade Criativa, às 19h, em comemoração à marca expressiva de mil shows da casa desde a abertura, no meio de 2020.

A apresentação compõe a programação da quinta edição da Tropicália!Feira de Discos, que ocorre neste final de semana na Infinu. O show faz parte da turnê mundial da banda, em celebração aos 60 anos de atividade musical do grupo. Antes da capital, The Skatalites passou por Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo, e vai finalizar a passagem pelo Brasil neste domingo, em Belém.

Criada em 1964, The Skatalites teve a principal formação musical a partir dos músicos de jazz da Jamaica, mesclando sons estadunidenses e africanos. Os amantes de Reggae e Ska poderão curtir o flow marcante dos gêneros e assistir à performance de um dos grupos de maior longevidade da cena.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco