Nando Reis traz show com turnê do novo álbum para Brasília

Uma amizade antiga e duradoura. Essa é a relação de Nando Reis com Brasília. O compositor, que pinta na capital, no mínimo, uma vez todo ano, vem no apagar das luzes de 2024 para trazer as novíssimas músicas do disco Uma estrela misteriosa para os fãs que o acompanham há décadas. O show é nesta sexta-feira (13/12) no Auditório Master do Centro de Convenções Ulysses.

"Uma turnê nova, apresentando um disco de 30 músicas, com a oportunidade de reunir a banda que gravou o disco, que não é uma banda qualquer, pois conta com Peter Buck (co-fundador da banda R.E.M) e Barrett Martin (da Screaming Trees)", explica Nando Reis, ao Correio. Ele sente que trabalhou muito para chegar nesse show que rotula como especial. "Ele tem um caráter muito especial, porque soma coisas apaixonantes", discorre.

Nando passou muito tempo estudando e ensaiando para entregar ao público a melhor performance em um repertório bem pensado. "Uma coisa é entrar no estúdio e gravar uma música, outra é interpretá-la ao vivo e ter propriedade para fazer isso", pontua o artista, que acredita que após algumas datas já está trabalhando em altíssimo nível. "O show está fervendo", antecipa.

Nando entende que a união com grandes artistas, como os estrangeiros Buck na guitarra, Barrett na bateria, além de Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado) e Felipe Cambraia (baixo); e a possibilidade de mostrar uma nova fase fazem do show imperdível. "Afirmo, ouso e me atrevo a dizer, que quem assistir ao show consegue perceber o quão bom tem sido o trabalho", crava. "As pessoas saem impactadas, porque é um negócio muito forte e, musicalmente, de muita qualidade", completa.

O lar dos amigos

O músico lembra que a relação com Brasília começou bem antes dos palcos. Foi para a capital que um dos primeiros amores de Nando se mudou em 1975, quando ele tinha 12 anos. Uma menina que era irmã de um dos melhores amigos dele e filha de um diretor do Banco Central realocado para o centro político do país.

Já na vida musical, a cidade era o celeiro do período em que o cantor estourou com os Titãs. Ele dividiu palcos com Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso e Plebe Rude, que davam os primeiros passos na capital do rock. Sem contar com Cássia Eller, com quem tem uma amizade tão forte que está imortalizada em All star, uma das músicas mais populares da carreira do compositor. "A cidade está está no meu imaginário e na minha vida associada a coisas muito particulares, íntimas e de grande densidade emocional", destaca.

Nando Reis percebe que Brasília sempre esteve presente e que precisa fazer jus ao amor que a cidade tem por ele. "Não dá para chegar em Brasília e não saber onde você está", reflete o artista, que guarda cidade em um espaço especial no coração. "Eu gosto muito daí e tenho memórias especiais que carrego para toda minha vida"