Novo filme da Marvel chega aos cinemas com a história do vilão Kraven

Essa semana, entrou em cartaz mais um dos vilões da franquia do Homem Aranha. Kraven, O caçador conta a origem de Kraven, um homem com força sobrenatural e com uma relação conflituosa com seu pai, Nicolai Kravinoff. O que leva o caçador a encarar uma trajetória de vingança. Seu objetivo é se tornar o caçador mais poderoso da sua família.



O filme tem o protagonismo de Aaron Taylor-Johnson e grandes nomes como Russell Crowe e Ariana DeBose. Kraven é um dos vilões mais violentos do universo dos quadrinhos e o único que chegou a matar seu grande inimigo: o próprio Homem Aranha.

O filme é a última tentativa de sucesso da Sony antes de entrar em hiato de produções do universo do herói. Kraven apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1964 e, assim como Peter Parker, foi criado por Stan Lee.