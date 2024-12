Jambeiro solidário faz última edição do ano no Clube do Choro

Renata Jambeiro comanda uma festa solidária amanhã no Clube do Choro - (crédito: Divulgação )

Samba, feijoada, alegria e solidariedade: essa será a combinação do sábado (21/12) no Jambeiro Solidário, projeto que compõe a programação da tradicional Feijoada com Samba no Clube do Choro de Brasília. A partir das 12h, o evento reunirá a anfitriã da ação Jambeiro Solidário, Renata Jambeiro, e mais de 20 artistas da cidade em apresentações de celebração da união da música e do impacto social na última Feijoada com Samba do ano.

"Além de você curtir uma excelente feijoada, você aproveita para sambar e para ouvir o melhor da música brasileira com diversos artistas", afirma Renata. Idealizado pela cantora, o Jambeiro Solidário completa 15 anos mobilizando artistas e a comunidade do Distrito Federal para a arrecadação de doações que asseguram direitos para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Com o objetivo de contribuir socialmente e fomentar a cena cultural local, todos os ingressos do evento serão revertidos em doação. "É uma rede para novos artistas que estão lá gentilmente, voluntariamente, cedendo o seu talento e o seu trabalho para a gente fazer uma tarde super gostosa, para todo mundo se divertir e levar doações", ressalta a cantora.

A 15ª edição do Jambeiro Solidário tem como novidade a parceria com o evento Pegada Solidária, que ocorre há sete anos na cidade. Ao fim da corrida de 24 horas ininterruptas de Marcelo Bo ao redor do Clube de Choro, às 12h, de sábado, artistas e a comunidade brasiliense se reúnem para sambar em prol da contribuição e mudança social. Itens de higiene, de limpeza, roupas, calçados e materiais esportivos também serão aceitos como doações na entrada do evento.