Banda de metal pesado Left to Die faz show no Toinha neste sábado

Os amantes do gênero death metal podem comemorar. Neste sábado (4/1), o Toinha Brasil Show receberá a banda Left to Die. Formado por dois membros do icônico conjunto estadunidense Death, principal expoente do metal, e músicos admiradores da banda, o grupo inicia em Brasília uma turnê que passará por mais quatro cidades brasileiras (Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo) até 12 de janeiro.

Left to Die apresentará o show Scream bloody leprosy, que terá faixas dos álbuns Scream bloody gore e Leprosy, considerados clássicos na história do estilo musical. O show promete reviver a brutalidade e a energia características da primeira fase da carreira da Death. Hits agressivos e inovadores, até a data de lançamento, tanto na sonoridade quanto na letra, Zombie ritual, Evil dead, Pull the plug e Born dead serão os destaques do show.

A turnê é uma homenagem ao trabalho de Chuck Schuldiner, vocalista, guitarrista e fundador da Death, e aos anos 1980, época que a banda nasceu, desenvolveu e difundiu o metal ao redor do mundo. O músico inovou ao ser um dos primeiros a usar ativamente vocais guturais, além de ter influenciado outros artistas com o seu modo único de tocar guitarra. Após sete discos lançados, o grupo foi encerrado em 2001 devido à morte de Schuldiner, aos 34 anos, por um câncer cerebral.

O evento contará com Terry Butler, baixista original da Death e integrante dos conjuntos Obituary e Massacre, Rick Rozz, guitarrista da Death na era Leprosy e responsável pelo riffs que marcaram uma geração; Gus Rios, antigo baterista do Massacre e integrante de Gruesome; e Matt Harvey, vocalista e guitarrista de Exhumed e Gruesome. "É uma grande honra, depois de mais de 30 anos, tocar novamente com Rick as músicas de Leprosy. Matt e Gus são as pessoas perfeitas para se juntar a nós nessa jornada, eles são grandes fãs do Death e músicos matadores", comemora Butler, com entusiasmo, sobre o show.

Além do Left to Die, o Death to All é outro tributo formado por ex-integrantes que viaja pelo mundo para celebrar a obra do grupo original. Em março deste ano, eles tocaram toda a discografia do conjunto de Schuldiner em uma apresentação na capital paulista.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco