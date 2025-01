AABB recebe o Baile do Preto em celebração da diversidade

Baile do Preto promete animar a AABB com música e estilo - (crédito: Divulgação)

A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) será agitada pelo Baile do Preto, uma festa com música ao vivo, DJs, diversão e o mais importante: o público com vestido ao menos uma peça de roupa preta. A partir das 20h o público vai poder aproveitar os shows de Mc Luuky, Mc Cebezinho, Mc Negão Original e Mu540, escolhidos a dedo pela produção para animar a audiência.

A primeira edição do baile ocorreu em 2022, conta Caylon Gabriel, CEO do baile do preto, em Vicente Pires, com DJs locais e a temática da vestimenta preta. Hoje, a programação é influenciada por músicas e artistas em alta do gênero funk paulista, predominante na trilha sonora da festa.

"O Baile do Preto é muito mais do que um evento, é uma experiência única que reúne estilo, música de qualidade e uma energia incrível! É o lugar perfeito para se conectar com pessoas, se divertir e celebrar em grande estilo. Não importa se você vai pela primeira vez, porque o clima acolhedor e a vibe contagiante te fazem sentir parte de algo especial desde o primeiro momento", ressalta Caylon.

A produção tem planos de continuar crescendo e expandir a festa para outras cidades e estados, ainda mantendo a essência e qualidade que a tornam tão única. "Além disso, queremos incorporar novas atrações, parcerias e experiências para surpreender nosso público e consolidar o evento como referência cultural e de entretenimento", explica o CEO.

O baile tem classificação indicativa de 18 anos, e os ingressos estão disponíveis no site Furando a fila com opções de camarote e área vip. "Se você está pensando em participar do Baile do Preto pela primeira vez, vá preparado para uma experiência inesquecível! O evento é conhecido por sua exclusividade, na qual o preto simboliza elegância e estilo. É uma festa que celebra a diversidade", finaliza Caylon Gabriel.

Serviço

Baile do Preto

Sábado (11/1), a partir das 20h, na Associação Atlética Banco do Brasil - AABB (Asa Sul Trecho 2 Conjunto 17 20, St. de Clubes Esportivos Sul, Brasília - DF). Ingressos a partir de R$ 60 taxa do site Furando a Fila. Classificação Indicativa:

18 anos.