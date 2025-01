Filhos de Gilberto Gil, Nara e João fazem show no DF neste domingo

Gilberto Gil não é só um dos músicos mais lendários do Brasil como também tem uma família de muito talento. Parte da herança artística do cantor se apresenta em Brasília no domingo, Nara, filha, e João, neto, fazem o show mãe e filho intitulado Nara & João Gil na Infinu.

Nara é a filha mais velha de Gilberto Gil. Assim como toda família, ela já acompanhou e ainda acompanha os pais nos shows. Ela canta e também teve uma carreira no audiovisual. João é filho da cantora com o professor, escritor, agitador cultural e percussionista Wellington Soares. O jovem ao lado do primo Fran e do tio José é um dos fundadores e integrantes da banda Gilsons.

Mãe e filho tiveram a ideia de excursionar juntos com um show em que tocavam um pouco de tudo. Partindo de Gil, passando por influências e chegando às músicas autorais deles e dos Gilsons, a dupla montou um repertório que Nara chama de afetivo. "São vários sentimentos misturados, pelo lado da minha mãe eu vejo que ela fica orgulhosa quando cantamos canções minhas, têm muitas que são de artistas que a gente admira bastante então vem o lado da nostalgia, não podemos deixar de fazer Gil também então já é vem a emoção desse lado", destaca João ao Correio.

O artista entende que o trabalho é distinto por ser uma mãe e um filho no palco. "Tudo no show acaba sendo fruto dessa intimidade da vida e a gente consegue trazer isso pro show não só com o repertório, mas com toda a resenha que rola das trocas", analisa. "É bem bonito", convida o artista.

João percebeu a importância que ela tem para ele como músico e decidiu que dividir com ela esses momentos seria o ideal. "Muita da minha formação musical veio dela. Eu falo sempre que sou muito agradecido a meus pais por terem sempre me apresentado muita coisa boa e sempre botando pilha para eu ouvir o que gosto e desenvolver meu gosto próprio e minha própria musicalidade a partir disso", conta o músico, que entende esse show como uma união.

Serviço

Nara & João Gil

Domingo (12/1), na Infinu Comunidade Criativa (506 sul), às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 60 e estão disponíveis na plataforma Shotgun