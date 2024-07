O trio Gilsons anuncia datas de últimos shows da turnê Pra Gente Acordar

O trio Gilsons está se apresentando na turnê Pra Gente Acordar e anunciou, esta semana, as datas dos últimos shows da turnê. A primeira apresentação será realizada no Rio de Janeiro no dia 3 de agosto, na Fundição Progresso. Depois, a turnê seguirá para Belo Horizonte, no dia 24 de agosto, no BeFly Hall, e Salvador, no dia 9 de novembro, na Concha Acústica. Ingressos já disponíveis pelo site.

Gilsons é um trio musical de MPB criado em 2018, composto pelos cantores José Gil, Francisco Gil e João Gil. Os três são, respectivamente, filho e netos de Gilberto Gil. Juntos eles conquistaram o público com a releitura da música Várias Queixas, do Olodum, que se tornou o primeiro single lançado e o nome do primeiro EP da banda. Depois disso, o trio de músicos conquistou cada vez mais pessoas e já chega a mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, “Queremos fazer, mesmo que de uma forma moderna, música popular”, afirmou José Gil, em nota.

A banda conquistou uma indicação ao Grammy Latino com o disco de estreia, Pra gente acordar, de 2022, que leva o nome da turnê. Hoje, os Gilsons colecionam diversos fãs e hits como Proposta, Vem de lá e a faixa homônima ao álbum, Pra gente acordar. “Depois de dois anos tão especiais, anunciamos a sessão final da turnê do álbum Pra gente acordar. Esta despedida que já foi iniciada e que sempre estará guardada em nós”, declararam os integrantes da banda por meio das redes sociais.





Serviço

Gilsons turnê Pra Gente Acordar - últimos shows





Rio de Janeiro

No dia 3/8, na Fundição Progresso (Rua dos Arcos), na Lapa, às 23h. Ingressos a partir de R$60 (meia-entrada), pista e arquibancada, disponíveis no site: https://gilsons.com.br/ .





Belo Horizonte

No dia 24/8, na Befly Hall, Avenida Nossa Sra. do Carmo (230 - Savassi), às 22h. Ingressos a partir de R$80 (meia-entrada) cadeira superior, disponíveis no site: https://gilsons.com.br/ .





Salvador

No dia 9/11, na Concha Acústica, Avenida Alberto Pinto (11 - Campo Grande), em Salvador, às 19h. Ingressos a partir de R$60 (meia-entrada) plateia, disponíveis no site: https://gilsons.com.br/ .