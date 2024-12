Documentário sobre Dorival Caymmi estreia no Cine Cultura Liberty Mall

Dirigido por Locca Faria, o documentário Nas ondas de Dorival Caymmi entra em cartaz em Brasília, no Cine Cultura Liberty Mall. A produção deseja registrar diversas facetas desse grande nome da música brasileira e reafirmar seu impacto na história da música brasileira. Com diversas imagens de arquivo, o filme traz memórias de seus filhos e depoimentos de artistas que conviveram com Dorival. Alguns dos nomes presentes no documentário são Gilberto Gil, Chico Buarque, Maria Bethânia e João Bosco.



Além disso, Nas ondas de Dorival Caymmi aborda a contribuição do músico para o fenômeno que foi Carmen Miranda, com a canção O que é que a baiana tem?. Com muita música, o filme passou pelo Festival do Rio, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e mais nove festivais, nacionais e internacionais.