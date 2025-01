Anitta faz aquecimento para o carnaval em show neste domingo (19/1)

O ano mal começou e só se pensa em carnaval. E, para deixar o público com gostinho de folia, a "Girl from Rio" toca, pelo sétimo ano, o projeto Ensaios da Anitta, que antecede as celebrações que ocorrem entre fevereiro e março. A série de shows que reúne os principais sucessos da cantora com os grandes hits do axé music chega à Brasília neste domingo (19/1), às 15h, no Na Praia Parque, e promete entregar um repertório com mais de 40 músicas.

Em 2025, as apresentações do Ensaios da Anitta tem como tema "Maratona da Jogação", homenageando o universo esportivo — as fantasias utilizadas pela cantora durante a turnê são inspiradas por diferentes modalidades. Segundo a artista, o projeto é uma oportunidade de prestar tributo a temas que são importantes para ela. Nos anos anteriores, a carioca deu destaque a grandes mulheres da história, causas ambientais e ao mundo da tecnologia.

O aquecimento pré-carnaval de Anitta é realizado em um palco 360°, aproximando o público da diva pop. Nas mais de 3h de apresentação, ela costuma receber convidados especiais, que contemplam os outros ritmos populares, como trap, rap, sertanejo, piseiro e brega, por exemplo. É a terceira vez do projeto em Brasília — no ano passado, cerca de 12 mil pessoas compareceram ao show na capital.

Depois da apresentação no quadradinho, a cantora segue para Recife, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e São Paulo. Os desfiles do Bloco da Anitta, por sua vez, estão confirmados para os dias 28 de fevereiro e 8 de março, em Salvador e na capital carioca, respectivamente.

Em dezembro de 2024, a carioca lançou o álbum Ensaios da Anitta, com músicas inéditas e participações especiais de Ivete Sangalo, Simone Mendes, Livinho e Rogerinho. Ao longo de 12 faixas, o disco traz diferentes referências musicais, passeando entre o funk, axé e sertanejo.

Serviço

Ensaios da Anitta

Domingo (19/1), às 15h, no Na Praia Parque

Ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma on-line Ingresse, a partir de R$ 245 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 16 anos