Anitta dá bronca em fã que invadiu palco: "Nem foi convidado! Desce!"

Momento ocorreu durante o show da artista em São Luís, no Maranhão - (crédito: Observatório dos Famosos)

Anitta deu uma bronca em um fã que invadiu o palco enquanto ela se apresentava no Ensaios da Anitta. Durante a apresentação neste sábado (11/1), em São Luís, no Maranhão, um homem foi até a cantora e a surpreendeu.

"O que é isso, meu Deus?", disse, assustada. "Não, amor, você nem foi convidado! Desce! Imagina se todo mundo aqui resolve invadir o palco, bofe? Não sobe sem eu chamar não, gente. Vai tomar um coió", continuou.

A invasão ocorreu enquanto a artista falava com o público sobre seu retorno ao Brasil apos a turnê internacional de Funk Generation, seu último álbum.

O momento foi gravado e compartilhado nas redes sociais. Alguns internautas concordaram com a atitude de Anitta, enquanto outros criticaram a cantora.

Depois, ela se pronunciou e disse que não gosta que os fãs subam ao palco sem serem convidados. "Eu não tenho paciência nenhuma pra quem invade o palco. Eu fico com ódio, com vontade de bater. Não subam no meu palco se eu não chamar", explicou.