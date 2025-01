Anitta entra no BBB 25 e chama brothers de "subcelebridades"

Anitta faz show no BBB25 - (crédito: Reprodução: Rede Globo/Redes Sociais)

O BBB 25 recebeu Anitta e seu pai para o "Show de Quarta", uma das novidades da temporada, na noite desta quarta-feira (15). Durante sua rápida passagem, a cantora aproveitou para causar e chegou a se referir aos participantes como subcelebridades.

A breve aparição da poderosa na casa mais vigiada do Brasil viralizou nas redes sociais. Além disso, ao chegar acompanhada do pai, Anitta decidiu trollar os participantes, fingindo que estaria competindo no programa.

Pouco depois, a cantora revelou que faria uma apresentação especial. Os brothers se reuniram na área externa e aproveitaram um gostinho dos “Ensaios da Anitta”, turnê de carnaval da artista, em clima de muita animação.

Antes de sair, Anitta quis conhecer o banheiro usado pelos confinados, mas acabou surpreendida ao encontrar o vaso sanitário entupido. O momento gerou comentários e risadas entre os participantes e a equipe do programa.

“A pior parte para mim seria dividir esse banheiro entupido. A pergunta é: quem entupiu o banheiro?”, postou a funkeira em suas redes sociais, marcando o perfil oficial do programa. Vale lembrar que esta foi sua quarta aparição no reality.