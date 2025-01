Grupo Vai que é samba comanda feijoada no Clube do Choro neste sábado

Grupo Vai que é Samba se apresenta neste sábado no Feijoada com Samba no Clube do Choro - (crédito: Divulgação/Clube do Choro)

O Clube do Choro realiza mais uma edição da Feijoada Com Samba, com o grupo Vai que é Samba, neste sábado (18/1). A feijoada começa a ser servida às 12h e, logo em seguida, às 13h, a música anima a tarde dos brasilienses. É cobrado o valor de R$15 de couvert artístico por pessoa, o valor do buffet de feijoada sai a R$59,90 servindo à vontade e com opção vegetariana. Aqueles interessados podem fazer a reserva no site do Clube do Choro.

Realizada toda semana, aos sábados, a Feijoada com Samba tornou-se cada vez mais um ambiente acolhedor, convidativo e familiar com diversas atrações do gênero sambista, além de oferecer uma deliciosa feijoada, drinks e um parque para as crianças. São quase 12 anos de projeto reunindo em média 400 pessoas por edição. A feijoada e o samba fazem parte da tradição brasileira e juntar essas duas coisas é essencial para manter a cultura viva, principalmente na capital do país que compartilha costumes de várias regiões do Brasil.

A programação de janeiro da Feijoada com Samba ainda apresentará o Samba da Tia Zélia no dia 25. Vai que é Samba retorna à casa no primeiro dia de fevereiro. E, em 22 de fevereiro, o Clube do Choro promove o Especial pré-carnaval.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Feijoada com Samba com Vai que é Samba

Sábado (18/1), a partir das 12h, no Clube do Choro (SDC Bloco G). Às 13h a feijoada é servida com o valor de R$59,90 por pessoa, servindo à vontade, crianças de até 7 anos não pagam. O couvert artístico é cobrado no valor de R$15 por pessoa, crianças de até 12 anos não pagam. Os aniversariantes ganham 50% de desconto. A reserva pode ser feita através do site: clubedochoro.com.br/feijoada-com-samba ou pelo número de Whatsapp: 99527-4664.