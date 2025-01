Exposição reúne artistas de Brasília em torno do tema hospitalidade 

Resultado de uma residência volante realizada na cidade de Britânia (GO), a exposição Hospitalidade/Museu Aberto leva à Fundação Athos Bulcão obras de oito artistas que pensaram na temática proposta pela curadora Suyan de Mattos. "O tema é porque, desde 2018, eu recebo na minha casa, em Olhos d´Água, artistas para desenvolverem obras a partir do tema da hospitalidade na visão do livro de Jacques Derrida", explica Suyan. "Ele trata da hospitalidade frente à hostilidade, porque para acontecer a hospitalidade, tem que haver a hostilidade."

Britânia é uma cidade no interior de Goiás, terra da produtora Malu Cunha, que fez o convite a Suyan. Cada artista foi orientado a estudar o livro de Derrida, filósofo francês conhecido pelas maneiras de pensar a desconstrução. "A ideia seria trabalhar o nós frente a um público anônimo, trabalhar a hospitalidade como estrangeiro para essa comunidade de Britânia", avisa a curadora.

A ideia foi traduzida em obras como a de Eduardo Mariz, que decidiu carregar uma tela pelas estradas da cidade passando pelo barro, que acabou como pigmento no quadro. "Ele foi trabalhando a noção de presença com a questão da própria terra", explica Suyan. Cintia Falkenbach fez um mapa de Britânia e Gisel Carriconde brincou com a origem da palavra que dá nome à cidade e com sua própria identidade britânica.

Biophillick construiu uma roupa na qual reflete sobre a questão geográfica da cidade e Laura Dorneles do Amaral trouxe cerâmica e gravura criadas a partir do entorno da cidade, enquanto Isabela Couto fez um caderno de artista inspirada no Lago dos Tigres, que banha Britânia. "É um lago cheio de piranhas, então muitas das obras têm tigre, piranha e todos os animais que frequentam essa lagoa", avisa Suyan.



Serviço

Hospitalidade/Museu Aberto

Curadoria: Suyan de Mattos. Visitação até 8 de março, de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 14h, na Fundação Athos Bulcão (CRS 510 Bloco B Loja 51, Brasília/DF)