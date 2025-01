Jimi Oliver e felipe Cordeiro se apresentam na Infinu neste final de semana (25 e 26/1)

No sábado (25/1), o mineiro Jimi Oliver traz o seu show Face to Face para Brasília. O projeto é memorável na vida do cantor, que começou a produzi-lo após ter saído da internação de covid-19. A apresentação será na Infinu Comunidade Criativa, às 17h30.

"O show traz o que de melhor que há dentro de mim, músicas selecionadas tratando de um momento único para mim e para o mundo", destaca o cantor. Com mistura de MPB e jazz, Jimi apresenta repertório do primeiro álbum da carreira, que também surgiu no período pandêmico. O cantor adiciona covers de artistas como George Benson, João Donato e Clube da Esquina.

Sobre a cidade, seu primeiro contato foi por meio do baterista Som Andrade que o conectou com o meio musical. "Brasília é uma cidade maravilhosa onde pude conhecer vários artistas de alto calibre que tenho sorte de ter como amigos. Brasília é minha segunda casa", comenta Jimi Oliver.

Para o domingo (26), Felipe Cordeiro muda o ritmo e traz seu novo álbum Close, drama, revolução & putaria, que retrata a cultura amazônica com alta energia. Felipe mistura os estilos populares amazônicos com pop e assina a produção e composição de quatorze das dezesseis faixas.

Serviços



Jimi Oliver

Amanhã, às 17h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, loja 67). Ingressos a partir de R$ 25 (meia entrada) taxa do Shotgun.

Felipe Cordeiro

Domingo, às 20h30, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506, bloco A, loja 67). Ingressos a partir de R$ 40 (meia entrada) taxa do Shotgun.