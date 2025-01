Além das Fernandas, conheça mães e filhas indicadas ao Oscar

Com a indicação de Fernanda Torres ao Oscar de melhor atriz em 2025 por Ainda Estou Aqui, ela se torna a segunda brasileira a competir na categoria, a outra é a própria mãe, Fernanda Montenegro, que esteve presente na premiação em 1999 por Central do Brasil. Elas se juntam a Judy Garland e Liza Minnelli na dupla de mãe e filha indicadas na para Melhor atriz. Garland concorreu em 1955 com Nasce uma estrela, e Liza venceu em 1973 por sua performance em Cabaret.

Porém existem casos de mãe e filha indicadas para Melhor atriz coadjuvante. Em 2025, por exemplo, Isabella Rossellini recebeu sua primeira indicação por Conclave. Ela é filha de Ingrid Bergman, que acumula sete nomeações e três vitórias na premiação, sendo uma das estatuetas de atriz coadjuvante em 1975 por Assasinato no Expresso Oriente.

Outro caso similar é de Janet Leigh que concorreu ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1961 por Psicose. Mais de 60 anos depois, a filha dela, Jamie Lee Curtis,venceu na mesma categoria, com a performance em Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.

Mais uma dupla de mãe e filha competiram em categorias diferentes: em 1992 Laura Dern e sua mãe, Diane Ladd, foram indicadas por As noites de Rose em atriz e atriz coadjuvante, respectivamente. Cada uma delas tem três indicações no total.