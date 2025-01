'À primeira vista' terá sessões gratuitas no Recanto das Emas

Amanhã e domingo, às 17h e às 20h, o palco do teatro do Céu das Artes, no Recanto das Emas, vai contar a história de Viola que, após se separar do irmão gêmeo em um naufrágio, precisa assumir uma identidade masculina. Se identificando como Cesário, a jovem começa a trabalhar para Orsino que, apaixonado por Olívia, manda o assistente entregar mensagens para a amada. O que Orsino não esperava era se tornar a paixão de Viola, enquanto a mulher que ama se apaixona pelo entregador das mensagens.

Adaptação da obra Noite de reis, de William Shakespeare, À primeira vista marca a estreia de Lucas Lima como dramaturgo, ao lado do consolidado Adriano Guimarães, que também assume a direção. Adaptada para uma nova realidade, a peça traz uma outra perspectiva das questões levantadas pela obra do século XVII. “Sempre estávamos atentos ao mundo de agora, tentando aproximar o texto às questões do presente, às inquietações e realidades que nos cercam”, conta Lucas Lima.

Abaetê Queiroz, Camila Meskell, Lucas Lima, Mateus Ferrari e Maria Eleide Moreira dão vida a cinco personagens que, segundo Lucas, vivem intensamente os desejos e emoções individuais. “Quando penso em Shakespeare, me impressiona sua habilidade de criar personagens tão variados e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexos”, destaca Adriano Guimarães. É desse mesmo princípio que foram construídos os personagens humanos e cativantes de À primeira vista.

O projeto é fruto de estudos sobre a dramaturgia shakespeariana de Lucas Lima, Maria Eleide Moreira e Adriano Guimarães. Além de intrigados pelas complexidade, profundidade e intensidade dos personagens de Noite de reis, o trio viu nas figuras fictícias um espelho dos sentimentos e ânsias humanas. “Esses personagens, confusos e contraditórios, buscam viver da melhor forma que conseguem. Exatamente como nós”, completa Adriano Guimarães.

Com entrada gratuita, o público vai experienciar um tumulto de emoções enquanto acompanha confusões de identidade, humor e reflexões sobre o amor e máscaras sociais. “É uma peça movida pelos desejos: estar ao lado da pessoa amada, alcançar riqueza e status ou tornar-se alguém diferente de quem realmente são”, ressalta o diretor e dramaturgo.

Serviço

À primeira vista

Amanhã e domingo, às 17h e às 20h, no teatro CEU das Artes do Recanto das Emas (Quadra 113 área especial 01 Qd 113). Ingressos gratuitos mediante retirada no Sympla. Classificação indicativa: 14 anos.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*