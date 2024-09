Dois filmes realizados por equipes de Brasília estão em mostra mineira

A 18ª edição da CineBH — Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que transcorre até 29/9, trará duas produções brasilienses em foco. Nada, filme de Adriano Guimarães (sempre associado ao teatro), terá première nacional e, comandado por Rafaela Camelo, Sangue do meu sangue terá apresentado um primeiro corte (sujeito a mudanças e ajustes). Nada competirá no segmento Territórios.

Títulos exibidos no recente Festival de Gramado, e inéditos, igualmente, serão mostrados. Entre os quais O clube das mulheres de negócios (de Anna Muylaert), Pasárgada (de Dira Paes), Barba ensopada de sangue, de Aly Muritiba, e Oeste outra vez, de Erico Rassi. O tema deste ano na mostra está ancorado em Estados do Cinema Latino-Americano. Numa celebração dos 95 anos do cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, serão apresentadas as produções desenvolvidas no México Fando e Lis (1967), El Topo (1970) e A montanha sagrada (1973). Parte da programação do evento, que totaliza 110 filmes de 15 países estará online para todo o Brasil no www.cinebh.com.br