Espetáculo Eternos estreia no CEU das Artes de Ceilândia no sábado

A peça Eternos estreia em sessões gratuitas com audiodescrição e libras no sábado (26/10), às 17h, no CEU das Artes de Ceilândia. Escrita em 2015 pelo dramaturgo Elmo Férrer e agora remontada sob a direção de Márcia Duarte com o apoio da FAC/DF, o espetáculo ,que já teve algumas sessões nas escolas públicas de Ceilândia, conta a história de quatro amigos — Verônica (Thaís Veloso), Mariana (Mila Ellen), Luiz (João Paulo Nascimento) e Fernando (Tauã Franco) — que se conhecem no período do colégio e prometem ficar juntos para sempre.

A história se desenvolve seis anos depois da graduação. Após viverem caminhos separados, os amigos se reencontram na virada do ano 1999 para o ano 2000. As transformações pessoais e os segredos guardados em tantos anos revelam a metamorfose dos personagens e o conflito da diferença vem à tona fazendo com que os personagens encarem as sombras de suas próprias vidas e deste respectivo relacionamento.