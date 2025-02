Feijoada celebra encontro de culturas em festa do Brazilian Day

O bar London Street Pub da 214 norte celebra o Brazilian Day, neste sábado (15/2), a partir das 12h com feijoada e caipirinha a R$61 por pessoa. Às 13h, Renato dos Anjos abre uma roda tocando o samba raiz brasileiro, que dura até as 19h30, quando o primeiro guitarrista da Legião Urbana, Kadu Lambach, também conhecido como Eduardo Paraná, fará um tributo à banda, com novos arranjos.

O brazilian day é uma comemoração realizada em diversos países falantes ou não de inglês em celebração a cultura e herança brasileiras. O evento acentua a diversidade do país desde a música e a dança até a comida e as tradições. E, para muitos falantes de inglês ao redor do mundo, é uma oportunidade de experimentar um pedacinho do Brasil sem estar aqui.

O evento busca criar uma ponte entre culturas, proporcionando uma experiência imersiva para os estrangeiros que vivem no Brasil. A celebração reforça a riqueza da cultura brasileira, permitindo que o público internacional conheça e vivencie o samba, a gastronomia típica e a energia dos eventos tradicionais do país. Além disso, é uma oportunidade para os brasileiros residentes em Brasília se conectarem com suas raízes em um ambiente festivo e acolhedor.

*Estagiários sob a supervisão de Severino Francisco