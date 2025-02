Evento Rock Sinfônico promove encontro entre o rock e a música clássica

Por Ana Carolina Alves*—A partir desta sexta-feira (14/2) e até domingo (16/2), o Rock Sinfônico promoverá uma celebração da música ao reunir a Orquestra Filarmônica de Brasília, sob a regência do maestro Thiago Francis, e bandas locais para explorar o fascinante encontro entre o rock e a música clássica. As apresentações serão realizadas em frente ao Museu Nacional da República, com entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

A proposta do projeto é criar uma atmosfera única, conduzindo o público por uma jornada emocionante através da história do rock, reinterpretada por músicos de excelência, transformando clássicos atemporais do rock em experiências musicais enriquecidas por arranjos orquestrais. No sábado (15/2), a programação será mais extensa e celebrará ícones da música brasileira, como Rita Lee, Cazuza e Cássia Eller.

A programação desta sexta-feira (14/2), com início marcado para as 18h30, contará com apresentação da banda 4 Estações que, juntamente com a Orquestra Filarmônica, faz um tributo à Legião Urbana. No sábado (15/2), a partir das 17h, a banda All Stars com especial Cazuza abre o espetáculo, que tambe´m celebrará Rita Lee. O grupo Distintos Filhos, que se destaca, desde 2004, como um dos grandes nomes do rock de Brasília, se apresenta com um especial Cássia Eller, seguido da banda Magoo, com o melhor do pop rock, e DJ Maraskin, que atua em Brasília desde 2009. O último dia do evento se inicia às 16h30 e também será aberto com a banda All Stars. Em seguida, uma apresentação Orquestra Filarmônica de Brasília fará um tributo ao rock de Brasília.

A Orquestra Filarmônica de Brasília é reconhecida por sua versatilidade e se destaca ao incorporar outros estilos musicais, como rock e pop, em suas apresentações. Essa abordagem reflete não apenas a essência criativa de Brasília mas também a disposição de seus músicos em experimentar e promover diálogos musicais inovadores.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel