Ainda Estou Aqui supera R$ 100 milhões em bilheteria global

Por Ana Carolina Alves*—O filme Ainda estou aqui, dirigido por Walter Salles e interpretado por Fernanda Torres, superou a marca de R$ 100 milhões em bilheteria global, de acordo com dados do Box Office Mojo. O número foi alcançado após a estreia do longa no circuito americano.

O filme arrecadou US$ 22 milhões em todo o mundo, sendo que 10% desse valor corresponde ao mercado dos Estados Unidos. Convertido para a cotação atual, o montante é equivalente a cerca de R$ 127 milhões. Na Europa, o desempenho também foi expressivo, com arrecadações de US$ 1,5 milhão na França, US$ 712 mil em Portugal e US$ 327 mil na Itália.

No Brasil, o longa segue em cartaz desde sua estreia, em 7 de novembro de 2024, e já levou mais de quatro milhões de espectadores aos cinemas. Além do sucesso comercial, o filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024, além de vencer o prêmio Goya de melhor filme ibero-americano e a protagonista, Fernanda Torres, levou o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama. O longa concorre ao Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Torres sendo apontada como uma das favoritas na premiação.

O filme é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de uma família de classe média do Rio de Janeiro durante a ditadura militar nos anos 1970. A trama acompanha o desaparecimento de Rubens Paiva (interpretado por Selton Mello), marido de Eunice (Fernanda Torres), após ser levado por militares.





*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel