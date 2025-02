Timbalada embala pré-carnaval em festa na orla do Lago

Com 33 anos de trajetória, a banda de axé Timbalada é uma das mais animadas atrações do carnaval. Neste ano, não será diferente e, ao lado de Maskavo, Mesô, Benza Deus e Climinha de Montanha faz a festa, a partir das 15h, domingo (16/2) até às 4h de segunda-feira, na Orla do Clube de Engenharia de Brasília.

Tudo começou em 1991, quando Carlinhos Brown promoveu uma série de encontros para encontrar novos talentos. A banda já passou por oito formações diferentes e, atualmente, é liderada por Denny Denan e Buja Ferreira. "Todo começo é bem difícil. Você se estabelecer como banda, criar uma identidade, agradar as pessoas. Mas é preciso passar por tudo isso para depois só colher os frutos, continuar trabalhando e comemorar os feitos", afirma Denny ao Correio.

As raízes sonoras de Timbalada vêm da cultura afro-brasileira e baiana, com instrumentos de percussão característicos, incluindo o surdo, a bacurinha e o timbau, marcas registradas do grupo. "Poder levar a música baiana para os quatro cantos do mundo é algo que nos alimenta. Não tem coisa melhor ver nossa música ser abraçada e cantada por aí", reflete Denny Dan.

A energia das performances é contagiante, mesmo depois de todos os anos na estrada. Buja comenta: "A música alimenta a alma. É algo inexplicável. Quando subimos ao palco tudo se transforma e a gente só pensa na alegria das pessoas que estão ali curtindo com a gente". A banda continua a cumprir o principal objetivo de criação, um serviço de animação social para as ruas brasileiras e mundiais, com 1,5 milhão de pessoas no carnaval de Madrid e 1,2 milhão no Brazilian Day, em Nova York.

*Estagiária sob a supervisão

de Severino Francisco