Infinu recebe Maskavo Roots e Banda Eddie neste fim de semana

A Infinu recebe, neste domingo (26/5), uma apresentação da formação original da banda Maskavo Roots. O guitarrista Carlos Pinduca afirma que o show é uma celebração da amizade dos integrantes originais e do carinho com os fãs.

As músicas revisitadas foram lançadas há 30 anos e é sempre uma surpresa para Carlos acompanhar a evolução musical coletiva e individual da banda. "Nosso disco está em 270º lugar no livro Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. A música brasileira tem a marca da nossa contribuição", diz.

Outra atração na casa de cultura neste fim de semana são os pernambucanos da Banda Eddie para Brasília. No sábado (25/5), a Infinu será animada com as canções carnavalescas em fusão com o rock do grupo.

O líder da banda, Fábio Trummer, conta que a união formou-se nos anos 1980 em um berço de contestação social política de punk rock. "Pernambuco tem manifestações culturais de todos os lugares do Brasil e do mundo. O nosso jeito de fazer música é bem singular, com referências diversas. Mas é única."