Cissa Guimarães confirma affair com vocalista do Timbalada

A apresentadora Cissa Guimarães, de 67 anos, confirmou que está vivendo um romance com Denny Denan, de 42, vocalista do grupo Timbalada. Em entrevista, ela revelou que os dois estão se conhecendo e descreveu a relação como um "belo encontro". No entanto, Cissa evitou rótulos, deixando claro que, por enquanto, não considera o relacionamento um namoro oficial.

O envolvimento entre Cissa e Denny teria começado após a participação do cantor no Sem Censura, programa comandado por ela na TV Brasil. Durante a atração, Denny fez pinturas corporais na apresentadora, e os dois compartilharam registros do momento nas redes sociais. A química entre eles não passou despercebida pelos seguidores. "O amor está no ar", escreveu um internauta nos comentários, alimentando especulações sobre o casal.

Cissa já viveu outros relacionamentos marcantes. Foi casada por 14 anos com o ator Paulo César Pereio, com quem teve dois filhos. Depois, teve uma união com o saxofonista Raul Mascarenhas, pai de Rafael Mascarenhas, que faleceu tragicamente em 2010. Agora, aos 67 anos, a apresentadora mostra que segue aberta ao amor, vivendo esta nova fase com leveza e discrição.

Essa não é a primeira vez que Cissa tem um romance comentado pelo público. Em 2016, surgiram rumores de um affair com o ator Diogo Almeida, atualmente confinado no BBB 25. Na época, fontes próximas confirmaram o envolvimento, mas nenhum dos dois assumiu publicamente. Agora, com Denny Denan, a apresentadora prefere manter o mistério, mas deixa claro que está aproveitando o momento.

