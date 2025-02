Quituart, no Lago Norte, recebe pré-carnaval nostálgico

Nesta sexta-feira (21/2), o complexo gastronômico e cultural do Lago Norte, Quituart, recebe a cantora Leila Ferraz e sua banda, a partir das 20h, para celebrar o pré-carnaval com samba, axé e marchinha.

O evento, batizado Carnaval da Saudade, foi fundado há 10 anos, com o objetivo de "contemplar a saudade das marchinhas dos carnavais de antigamente", conta a presidente do Quintuart, Sulamita Perfeito.

O espaço reúne 26 quiosques gastronômicos, com opções de comida italiana, contemporânea, brasileira, francesa, alemã, cafés e comida de boteco, além da banca de artesanatos da cidade. O espaço dispõe de estacionamento e mesas com cadeira para acomodação do público.

A cantora Leila Ferraz, responsável pela música, descobriu o dom artístico aos 27 anos durante um karaokê e começou a carreira se apresentando em bares e eventos da cidade, com repertório mais focado no rock. No fim de 2023, foi selecionada como uma das vocalistas do bloco Santo Pecado, de Brasília, e então começou sua jornada no carnaval brasiliense. No Quituart, a artista se apresenta com banda para animar a festa.