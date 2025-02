Fábio Júnior traz a Brasília show de turnê que comemora a carreira

NEste sábado (22/2), no Centro de convenções Ulysses Guimarães, o público poderá apreciar os hits da carreira de Fábio Jr com o show da turnê Bem mais que os meus 20 e poucos anos, que, finalmente, chega a Brasília. A apresentação, dividida em blocos, será às 21h com ingressos disponíveis no site da Bilheteria digital.

Com um cenário grandioso, os temas dos blocos são específicos de marcos e momentos da carreira do artista, que já trabalhou como cantor, compositor, ator e apresentador. O primeiro bloco traz trechos de shows e contextualiza o início da trajetória do artista. O segundo é um registro biográfico com imagens de acervo, discos de platina e cenas de novelas. No terceiro bloco, Fábio Jr apresentará material inédito com canções íntimas e românticas e, por fim, tocará seus inúmeros sucessos.

"Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo! E, pensando neles, preparamos um show muito especial e cheio de surpresas. Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos, porque vocês são parte dela! Quero ver todo mundo lá!" promete o cantor.