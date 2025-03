Tchan não deixa o carnaval acabar com show na AABB para curtir clássicos

A festa não pode parar! Ainda em clima de folia, uma das bandas baianas icônicas dos anos 1990 desembarca em Brasília para mais uma edição do Carnaval do Tchan. O grupo liderado por Compadre Washington e Beto Jamaica se apresenta neste sábado (8/3), na AABB, a partir das 20h30, e divide os palcos do clube com convidados especiais, diretamente de Salvador.

"O Tchan vai levar não só o gostinho da folia baiana para a capital do Brasil como também as coreografias que marcaram época e que continuam sendo símbolos de alegria e do carnaval", garante Beto Jamaica. Sucessos como Pau que nasce torto, Ralando o Tchan e Dança da cordinha devem fazer parte do repertório.

Vina Calmon, ex-vocalista da banda Cheiro de Amor, também se apresenta no evento carnavalesco, com repertório voltado para o projeto solo que une forró e axé. Além da cantora e do É o Tchan, os grupos de pagode Clima de Montanha e Mesô e o cantor Thiago Nascimento completam as dez horas de festa.